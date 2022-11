Scottato per il modo in cui il suo Bologna si è inchinato all'Inter mercoledì scorso, finendo per perdere 6-1 dopo essersi trovato in vantaggio, Thiago Motta non ha nascosto il suo stato d'animo nella conferenza stampa della vigilia del match col Sassuolo: "Sono ancora arrabbiato con me stesso perché non mi piace perdere così - le sue parole -. E' importante trasformare questa rabbia in energia positiva in vista della partita di domani. Non vediamo l'ora di ritornare in campo per giocare come sappiamo. La sfida di San Siro che ha insegnato qualcosa, come tutte le sfide".