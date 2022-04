Quanto è contento che Maggiore abbia segnato? "Ha fatto un bellissimo gol e fa sempre un lavoro fantastico per il gruppo. Ripeto quanto detto la scorsa settimana. Lui è un giocatore che ha fatto tanti ruoli dando il massimo, sempre con il sorriso. Sta sempre in campo perché lo merita".

L'Inter può vincere lo Scudetto? "Non so, penso alla mia squadra. Penso a digerire la sconfitta e preparare al massimo la prossima".

Anche in conferenza stampa, l'allenatore dello Spezia Thiago Motta preferisce eludere le domande sul grottesco caso di Mbala Nzola preferendo parlare della prova della squadra: "Abbiamo fatto una buona partita, contro una squadra che sappiamo tutti giochi per lo scudetto. Per il nostro campionato, abbiamo provato a fare il massimo. Volevamo tenere la squadra più alta possibile, sapendo che loro ti costringono ad andare dietro. Abbiamo fatto bene in alcuni momenti seppure potessimo fare meglio nell'ultimo passaggio. È meritata la vittoria dell'Inter ma peccato per il risultato, c'è amarezza. In casa possiamo competere anche contro l'Inter. Ma il calcio è così".

In cosa l'Inter vi ha messi più in difficoltà?

"L'Inter ti mette in difficoltà quando apre il campo. All'inizio, sullo 0-0, eravamo compatti, cercando di scegliere il momento giusto per pressare senza aprirsi troppo. Con gli spazi l'Inter ha tanti giocatori che vanno in attacco, creando tanta densità e non è facile difendere. È difficile quando vai sotto e devi aprirti, ma tutto sommato abbiamo fatto una buona prestazione. Dobbiamo digerire e pensare alla prossima".

Come sta Reca?

"Lo valuteremo. Abbiamo un giorno per riposare, vedremo il primo giorno di allenamento come si troverà".

Lo Spezia ha dimostrato che è difficile batterlo.

"La nostra idea è sempre vincere. Competere contro tutte le squadre, specie come l'Inter, deve essere un orgoglio per noi, la città e i tifosi. L'importante ora è riposarsi, digerire il ko. Abbiamo dimostrato che possiamo competere, abbiamo fatto una buona prestazione, peccato non ci sia stato il risultato".