"Il Lecce del primo tempo ha retto bene, ha fatto la sua parte. Peccato, se fosse entrato in porta il pallone sul colpo di testa di Blin in avvio di ripresa forse avremmo assistito ad un’altra partita" ha detto, tra le altre cose, il presidente del Lecce, al Quotidiano di Puglia, dove Saverio Sticchi Damiani commenta il ko di ieri della sua squadra contro la capolista. "Anche se magari l’Inter, con la sua grande forza, avrebbe vinto lo stesso. Subito dopo quell’episodio abbiamo subito il secondo gol, a quel punto abbiamo pagato anche una prima parte della gara particolarmente dispendiosa per noi e l’Inter ne ha approfittato per chiudere i giochi".