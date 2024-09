Aria di derby versione Europa domani per Rade Krunic. L'ex centrocampista della Roma oggi in forza alla Stella Rossa è il protagonista della conferenza stampa della vigilia del match di Champions League contro l'Inter a San Siro. Queste le sue dichiarazioni: "Cosa provo? Sicuramente una grande emozione, ho passato tanto tempo della mia carriera qui. Non ho sentito i miei ex compagni, ci giocherò contro presto: è un'occasione speciale e aspetto con ansia la partita di domani. Sapore di derby? Ovviamente sì. Ho già detto che sono stato tanti anni qua, ho passato momenti brutti e bellissimi. Sono rimasto un milanista, dentro il cuore. È stato bello vedere il Milan vincere il derby, non vedo l'ora di dimostrare domani il mio valore in questa competizione".

Elogi da parte del giocatore bosniaco alla squadra nerazzurra: "È come se l'Inter fosse un treno, gioca da anni con lo stesso sistema. Noi siamo un grande club, abbiamo vinto la Champions in passato e possiamo giocarcela con tutti. Non è facile sfidare avversari di questo livello, molto più alto rispetto a quello del nostro campionato. Abbiamo preparato al meglio la gara".

C'è un giocatore dell'Inter a cui avete dedicato particolare attenzione?

"Sì, conosco bene l'Inter e tanti giocatori. Penso che la loro forza non sia un singolo giocatore, credo abbiano tanta qualità nel gruppo. Stanno facendo un lavoro incredibile, hanno iniziato un po' peggio l'anno ma vengono da una vittoria. La forza principale dell'Inter è il gruppo, non vorrei parlare di singoli".