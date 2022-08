Lei si è presentato in gran forma. Due assist in coppa Italia, una gran partita con l’Empoli. "Ho fatto un intervento di pulizia al menisco e ho lavorato bene per il ritiro".

Ci parli dei compagni polacchi. Partiamo da Kiwior che era con lei già lo scorso anno.

"Infatti ogni tanto lo invito a casa. Ma farò così anche con Dragowski. Aiuta essere in tre a parlare la stessa lingua in squadra. Jakub è giovane e Gotti ha fatto bene a metterlo centrale di difesa (con Motta faceva il mediano davanti alla difesa ndr) dove lui rende sicuramente meglio anche se può fare più ruoli. Ha un grande futuro davanti ed è uno che in campo ti aiuta sempre".

Il portiere è appena arrivato.

"Lo sto aiutando a inserirsi. Presto troverà casa. Dragowski ha un vantaggio: sa giocare bene con i piedi".

E, invece, chi teme dell’Inter?

"Non ho un calciatore in particolare da identificare come un pericolo. Ma noi dello Spezia dell’Inter non dobbiamo aver paura e pure con loro dobbiamo giocare per vincere".