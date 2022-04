Rimangono circa una ventina di biglietti per assistere a Spezia-Inter , anticipo della 33esima giornata della serie A che si giocherà domani alle 19. Tre settori su quattro dello stadio 'Alberto Picco ' sono già esauriti dalle scorse ore e ci si attende che anche gli ultimi tagliandi vengano venduti entro la giornata odierna. L'impianto ligure, che può contenere fino a 11.500 spettatori circa, registrerà dunque il primo sold out da quando la squadra ha raggiunto la massima serie.

Per l'occasione, gli ultras della Curva Ferrovia hanno chiesto ai tifosi del settore di arrivare con anticipo per poter organizzare una coreografia, inizialmente prevista per la partita salvezza contro il Venezia, poi rimandata a causa delle condizioni meteo. Lo Spezia Calcio ha invece per la prima volta messo in vendita un numero limitato di posti auto, al prezzo di 25 euro ciascuno, per permettere a chi lo volesse di parcheggiare nei pressi dello stadio.