"Lo Spezia non è più avanti di quanto mi aspettassi, la squadra ha palesato qualche difficoltà dal punto di vista fisico nel secondo tempo. Ci sono troppi giocatori che non hanno 95-100 minuti di qualità fisica sulle gambe". Lo ha detto Luca Gotti , parlando a DAZN a margine del suo primo successo in Serie A alla guida dei liguri conquistato contro l'Empoli.

"Non ho la velleità di cambiare lo Spezia a prescindere, ma per me ci sono giocatori che possono esprimere le loro qualità in posizioni diverse rispetto al passato - ha aggiunto l'ex Udinese -. Non è necessariamente vera questa cosa, io ho appena iniziato il percorso e sono sempre pronto a rivedere le risposte del campo"