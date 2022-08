Per quale motivo hai cambiato il ruolo di Sala? "Era la costruzione della squadra che mi ha fatto pensare a questa soluzione, Bourabia mi era piaciuto particolarmente nella prima contro l'Empoli e avevamo comunque l'esigenza di filtrare le linee di passaggio che l'Inter cerca sugli attaccanti. Ho optato per questa soluzione qui, entrambi hanno caratteristiche simili".

Luca Gotti , tecnico della Spezia , è il secondo allenatore a presentarsi nella sala conferenze di San Siro per offrire il suo punto di vista sul match perso nettamente 3-0 contro l'Inter. Le sue dichiarazioni:

Ieri definiva alcune partite ingiocabili: siete stati troppo timorosi questa sera?

"Venendo a giocare con l'Inter cerchi comunque di fare tesoro di quanto successo. Dico che, anche nel primo tempo quando eravamo in una situazione di pareggio, non ero contento di alcune cose. Avevamo preparato delle situazioni che ci avrebbero regalato 15 metri in più di campo; soprattutto avremmo potuto giocare meglio, sfruttare certi spazi, giocare con più personalità. Poi nel secondo tempo abbiamo siamo andati nella direzione che vorrei sul lungo periodo".

Molte squadre lotteranno per la salvezza?

"L'impressione è che le prime sette-otto squadre del campionato siano tutte migliorate, alcune anche di molto. Si apre questo divario fra quelle squadre e le altre che fanno lo stesso campionato. Non so se sia davvero sparita la terra di mezzo, quelle due-tre squadre che gravitano attorno alla decima posizione, però di sicuro c'è una forbice più ampia".