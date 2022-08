Dopo la pesante sconfitta per 3-0 al Meazza contro l'Inter, Luca Gotti, allenatore dello Spezia, rilascia un'intervista a DAZN: "Può essere un passaggio a vuoto ma non vogliamo considerarlo tale. In ogni partita, pur con difficoltà diverse, ci sono punti a disposizione. Sappiamo tutti la forza dell'Inter ma dobbiamo costruire un nostro percorso su concetti e condivisione di come va affrontata la partita. La partita di stasera mi dice tante cose. Mi interessa relativamente di essere sullo 0-0 nei primi 35 minuti, siamo mancati in alcune cose che ci avrebbero dato 15 metri in più di campo e non abbiamo gestito la palla come avremmo potuto. Nella ripresa abbiamo provato a sfruttare le nostre qualità, facendo quello che possiamo fare".

Era veramente ingiocabile?

"Non è facile capire i meriti di una squadra forte e dove iniziano i demeriti di chi perde 3-0. Ma un allenatore ha un'idea abbastanza precisa su come bisogna comportarsi, sono le riflessioni che servono per migliorare. Piuttosto, mi fate vedere l'intervento su Nzola in area di rigore?".