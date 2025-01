Sarà l'Inter il prossimo avversario dello Sparta Praga in Champions League. Lars Friis, tecnico dei cechi, presenta la sfida di domani contro i nerazzurri in conferenza stampa. FcInterNews.it, presente all'Epet Arena con il proprio inviato, vi riporta le sue dichiarazioni.

Come sta Haraslin?

"Bene, è pronto".

Che partita si aspetta?

"Affrontiamo una grande squadra, servirà massima attenzione".

Che impressione gli ha fatto l'Inter anche nell'ultima gara contro l'Empoli?

"È assolutamente un top team, campione in uno dei campionati più importanti al mondo. Ha giocatori di qualità, l'anno scorso hanno fatto tanti punti. Hanno dei giocatori dinamici a centrocampo, i difensori sono molto forti e sono molto veloci: le transizioni offensive sono un loro punto di forza. È una squadra davvero molto forte, ma anche se per noi c'è stata la pausa di Natale noi siamo pronti. Dobbiamo essere squadra".

Cosa pensa di Inzaghi? Guardiola ha detto che è uno dei migliori al mondo.

"E un grande allenatore. Quando ha iniziato il 3-5-2 l'ha fatto evolvere, le sue squadre sono molto forti in difesa e tutti i giocatori i cambiano sempre posizioni. Cominciano l'attacco dal basso, è un'ispirazione per tanti allenatori. Giocheremo contro una delle migliori squadre al mondo".

Cosa dovrete fare per fare risultato?

"Dobbiamo limitare gli errori, essere disciplinati difensivamente e offensivamente e restare uniti. Serve una grande prestazione di squadra per fare una bella prestazione e per poter competere con l'Inter. Sono i campioni di una delle migliori leghe d'Europa, è una grande squadra che viene a farci visita e servirà una prestazione top".

L'Inter ha qualche infortunio, può essere un vantaggio?

"Sono una grande squadra, hanno tante individualità e rimpiazzeranno chi è fuori per infortunio. Non penso che questo inciderà sulla partita".

Cosa vede la squadra in vista della seconda parte della stagione?

"L'ho detto più volte, dobbiamo migliorare soprattutto difensivamente sia in Champions che in campionato. È la cosa più importante. Serve più freschezza, ma negli occhi dei giocatori vedo che sono pronti".

Potresti cambiare modulo di gioco in futuro e magari prendere esempio da Inzaghi?

"I giocatori hanno esperienza, loro giocano con giocatori di qualità in una squadra e in un campionato più importanti del nostro. Non dobbiamo pensare al modulo, ma pensare a fare bene in Champions e in campionato".

Solbakken oggi non si è allenato, può lasciare la squadra?

"Non ho niente da dire, ma non è disponibile".

Dove si può migliorare?

"Nella fase difensiva. Abbiamo lavorato su questo anche durante la pausa, bisogna essere squadra e lavorare. Tutti gli allenatori lavorano per migliorare e cambiano metodologie con questo obiettivo, guardo con fiducia al futuro".