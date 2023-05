Al termine di Sassuolo-Bologna 1-1, gara nella quale ha messo la sua firma aprendo le marcature al 15', Domenico Berardi si è presentato davanti ai microfoni di DAZN per parlare anche dell'obiettivo che i neroverdi si sono posti per le ultime quattro giornate di Serie A: "Dobbiamo fare il massimo, possiamo arrivare ancora ottavi", ha spiegato l'esterno mancino, anche pensando alla prossima gara con l'Inter, in programma sabato sera a San Siro.