Prima dell'amichevole con l'Inter, fissata in calendario giovedì 29 dicembre alle ore 17 al Mapei Stadiumil, il Sassuolo incrocia l'Empoli in amichevole e viene sconfitto 2-1. Il successo dei toscani al 'Castellani' viene firmato da Satriano e Baldazi, in rete al 31' e all'83'. Al minuto 68, invece, era arrivato il momentaneo pari neroverde con Thorstvedt.

IL TABELLINO

Empoli-Sassuolo 2-1