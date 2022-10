"Da quando ho iniziato il percorso in Serie A, quindi da quando ero al Frosinone, ogni volta che arriva la settimana della partita contro l'Inter c'è sempre un'emozione partitcolare". Lo dice Andrea Pinamonti, oggi attaccante del Sassuolo, prossimo avversario dei nerazzurri. "All'Inter non giocavo oppure giocavo davvero poco, al contrario di quando sono stato a Empoli o quest'anno al Sassuolo - racconta il canterano interista ai microfoni di Sky -. Sicuramente ho tanta consapevolezza in più, mentre l'entusiasmo non mi è mai mancato, anche quando ero a Milano, poi chiaramente devi avere le possibilità di metterti in mostra".