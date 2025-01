Gian Loris Rossi, allenatore del Sassuolo Femminile, si sofferma davanti alle telecamere di Sky Sport per inquadrare il quarto di finale di Coppa Italia Femminile contro l'Inter: "Stiamo arrivando da un buon momento e dalla vittoria con la Lazio, oggi questo quarto è importante per noi e per dare continuità. Serve una grande partita. Il calendario? Ci sono bei momenti, la settimana è ricca ed è da gestire al meglio ma intanto siamo focalizzati a stasera. Da domani faremo la conta delle giocatrici".