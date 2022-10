Intervenuto in conferenza stampa dopo il match pareggiato contro l'Inter Women, il tecnico del Sassuolo Femminile Gianpiero Piovani analizza così la gara dove le neroverdi hanno portato a casa un punto fondamentale: "Ho detto alle ragazze nel preparare la partita che per noi iniziava un altro campionato e che dovevano essere brave a collaborare tra loro, essere squadre - le parole riportate da SassuoloNews.net -. Tutte hanno fatto una partita straordinaria e meritavamo di più, però le partite si giocano 95 minuti, se avessimo giocato tutte le partite per 80 minuti avremmo avuto qualche punto in più ma prima della partita avremmo firmato per un pareggio, stava arrivando una vittoria, è venuto un pareggio, magari è quello che volevamo per come siamo messe. Addirittura ha esordito una ragazza del 2006, Sciabica, che sta lavorando sodo con noi e credo che sia un premio giusto per lei, per le compagne di squadra perché è una ragazza che si fa volere bene, e anche per la società, penso sia motivo d'orgoglio vedere una sua ragazza, una 2006, esordire in Serie A".