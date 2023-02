Alla prima da avversaria dell'Inter Women, squadra nella quale è cresciuta, con la maglia del Sassuolo, Martina Brustia parla ai microfoni di CanaleSassuolo dopo la sconfitta odierna delle neroverdi: "Questa sconfitta mi lascia un po’ d’amaro in bocca. Il primo tempo era finito 0-0. Avevamo approcciato bene la gara, con l’atteggiamento giusto. Poi purtroppo abbiamo fatto errori evitabili che andremo a correggere in settimana. Siamo soddisfatte dell’atteggiamento della prima metà e lo porteremo con noi“.

Brustia spiega anche il perché del passaggio in Emilia: "Avevo bisogno di nuovi stimoli e dalla prima volta che ho incontrato il Sassuolo ho capito che era la realtà giusta per me e che volevo venire qui. Credo fortemente nel progetto Sassuolo".