Il Sassuolo esce a testa alta da San Siro, pur uscendo a mani vuote a differenza di quanto gli era successo col Milan a gennaio. Sotto 3-0, i neroverdi rientrano in partita segnando due gol, ma vanno ko dopo il gol di Lukaku all'89esimo. Quattro a due alla fine, che Alessio Dionisi commenta così in conferenza stampa: "Il risultato non è bugiardo, ma abbiamo fatto di più noi nel primo tempo. Il secondo e terzo gol sono arrivati su deviazioni importanti, ma sul 3-0 siamo stati bravi. Peccato perché avremmo meritato qualcosa in più nel primo tempo, pur non essendo stati efficaci".

Quale è il rammarico principale? L'ottavo posto è un obiettivo?

"Nel primo tempo meritavamo di più, poi il gol subito ha spostato tanto. Noi non l'abbiamo fatto, loro sì per la giocata di un singolo. E' questo il rammarico più grande: se non passi in vantaggio quando crei... Con lo 0-0 sarei stato rammaricato, sull'1-0 anche di più. Ci sta che poi l'Inter venga fuori. Per quanto riguarda l'obiettivo, noi crediamo all'ottavo posto. Dopo poche gornate sembrava un miraggio, ora è lì: la volontà è quella, abbiam due scontri diretti".

Mi ha colpito la posizione di Henrique.

"Oggi i centrocampisti hanno fatto un'ottima partita, quando succede la squadra gira di più. Poi le scelte le devono fare loro in campo, con e senza palla, ma la volontà era di aprire il centrocampo dell'Inter. Frattesi ha fatto inserimenti importanti. Matheus ha avuto la prima occasione importante della partita. Onestament abbiamo avuto tante occasioni, oltre al gol fatto".

Carnevali si è espresso sul rinnovo, lei è sembrato abbotonato sul tema.

"Mi hanno riferito le sue parole, e lo ringrazio. I matrimoni si fanno in due, credo ci sia la volontà da parte di entrambe. Magari si può chiudere a breve, ma non dipende solo da me. Non ero abbottonato, preferisco parlare di campo prima e dopo la partita".

La sua squadra è ultima per riconquista palla.

"Noi lo vorremmo, ma tante squadre avversarie se ti marcano a uomo di costringono a essere verticali. Noi non abbiamo tanta gamba quindi non possiamo fare riaggressione. Oggi, quando abbiamo aperto il gioco, abbiam costretto l'Inter a calciare la palla. Il calcio è bello perché ci sono tante soluzioni, il prodotto va realizzato dai giocatori. Abbiamo queste caratteristiche, mi piacerebbe fare più riaggressione ma anche essere più verticale".

Qua a San Siro avete fatto 7 gol, tra stasera e la gara col Milan. Se non andrete in Europa, sarà per colpa dei punti persi contro le squadre della parte destra della classifica.

"Io sono al Sassuolo da due anni, non da dieci. Questo è un marchio che ci si porta dietro, bisogna invertire questo trend. In dieci anni siamo arrivati una volta in Europa, la nostra volontà è crescere sempre. Vorremmo vincere con le squadre del nostro stesso livello, ma a volte non accettiamo le partite di attesa. Ci stiamo lavorando, non è semplice ma confido nel miglioramento".

Una considerazione sulla stagione di Pinamonti.

"Sarebbe giusto fare una considerazione a fine stagione. Oggi ha fatto quello che poteva, non è facile per chi arriva da un'altra realtà ed essere determinante. Questa staguone sarà di preparazione per la prossima dove farà molto molto bene".