Si attende un'invasione giallorossa a Milano per la partita di sabato tra Inter e Roma: secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, saranno infatti oltre quattromila i tifosi romanisti presenti a San Siro per sostenere Tammy Abraham e compagni, riverbero di un clima di grande entusiasmo tra i capitolini come testimoniano anche i sold out pressoché imminenti per le partite contro Lecce e Betis all'Olimpico.