Un felice Nicola Sansone, attaccante del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita del Dall'Ara: "Bisogna sempre crederci, anche nelle palle in cui non pensi di segnare - ha detto -. Sono andato in pressione su Radu, che ha fatto l'errore e ne ho approfittato mettendola dentro. Fare bene contro le grandi ce lo siamo posti come obiettivo sin da inizio stagione e ci stiamo riuscendo. Oggi Mihajlovic ci ha caricato tramite video: noi facciamo sempre il nostro lavoro dando tutto. Bisogna sempre giocare per vincere, e l'abbiamo dimostrato".