Situazione complicata in casa Sampdoria, lì dove l'infermeria si riempie e non fa star sereno mister Stankovic. Nella sua edizione odierna Il Secolo XIX analizza il momento aggiornando sulle ultime novità. Brutte notizie sul fronte Pussetto: il duttile attaccante ex Udinese termina anzitempo la propria stagione dopo l'operazione al ginocchio. Da osservare anche la condizione del centrale Gunter, frenato da un problema nel riscaldamento della sfida col Monza, così come quelle di Quagliarella che con tutta probabilità salterà l'Inter per un guaio al polpaccio.