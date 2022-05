Abdelhamid Sabiri vuole aggiornare il conto dei gol fatti quest'anno, segnando su un campo prestigioso come San Siro, nell'ultima giornata che vedrà la Samp opposta all'Inter domenica alle 18: "Spero di andare in rete, ma la cosa più importante è fare una partita seria come con la Fiorentina e finire al massimo", le parole rilasciata al Secolo XIX dal giocatore marocchino che messo la sua firma sul tabellino marcatori nella gara di lunedì dopo essere stato uomo derby lo scorso 30 aprile.