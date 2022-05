Intercettato da DAZN dopo Inter-Sampdoria, Fabio Quagliarella viene incalzato subito sul possibile rinnovo con il club blucerchiato: “Con il presidente ci siamo dati appuntamento a settimana prossima, l’obiettivo era salvarsi. Credo che non dovrebbero esserci grossi problemi -. esordisce l’attaccante blucerchiato -. So benissimo che ho 39 anni e che non posso giocare 38 partite, ma so che posso dare una mano nello spogliatoio ai compagni più giovani come ho fatto in questi anni. Poi più passa il tempo e più serve usare la parola con i più giovani. Quest’anno ci siamo ricompattati e abbiamo raggiunto la salvezza”.

Ti aspetti un ruolo alla Ibra?

“Noi siamo chiamati a fare anche questo, ma vogliamo anche dare il nostro contributo in campo”.