Salvezza matematica ottenuta per la Sampdoria di Marco Giampaolo che tra qualche minuto scenderà in campo contro la Fiorentina. Obiettivo che non dovrà comunque togliere motivazione alla squadra come spiega a DAZN prima del fischio d'inizio il presidente della Sampdoria Marco Lanna che mette in guardia l'Inter: "Ieri è stata una giornata intensa dal punto di vista emotivo, dobbiamo onorare al meglio queste due partite che rimangono e mi piacerebbe finire bene questa stagione che non è andata come pensavamo"