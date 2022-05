Arrivato in sala conferenze dopo la partita persa contro l'Inter, il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo tira le somme del match e di una stagione piuttosto tormentata per i colori blucerchiati, con un occhio anche a quello che accadrà in futuro. FcInterNews.it, presente col proprio inviato, vi riporta le parole del tecnico doriano:

Buon primo tempo, poi crollo a inizio ripresa. Un giudizio sulla stagione e su ciò che arriverà?

"Abbiamo approcciato bene, il primo tempo mi era piaciuto al netto delle differenze. La squadra ha tenuto il campo bene, poi subito il gol, abbiamo perso le distanze e abbiamo finito di lavorare insieme. Facendo così loro non ti risparmiano, hanno più gambe e più intuizione. Una volta persa quella compattezza l'Inter è venuta fuori. Ora i ragazzi sono liberi di testa e qualche passaggio in più rispetto al passato lo hanno fatto. Spero sia un passaggio per farlo quando la posta in palio conta di più. La stagione è stata tribolata, ma la squadra nel momento topico del campionato è stata brava riuscendo a salvarsi con le sue forze. Ma obiettivamente non è squadra da ultimi tre posti".

Che cosa pensa di quello che vi ha dato Sensi? La società può lavorare per trattenerlo?

"Sensi è un ragazzo splendido, che tecnicamente ha valori importanti. Ci ha dato qualità, non ha paura di giocare. Non aveva grande continuità, nel momento migliore ha avuto un contrattempo, poi è rientrato, poi ne ha avuto un altro. Ma è un giocatore forte che va collocato senza compromessi in un ruolo specifico, poi sa dare del tu al pallone. La conferma? Non so dire".