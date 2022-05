"Sono felice di essere qua a vedere i ragazzi in questo torneo così prestigioso, molto importante per Genova" così il difensore della Sampdoria, Alex Ferrari commenta la sua presenza al torneo 'Ravano-Coppa Paolo Mantovani' dove, intercettato dai colleghi di TMW, parla anche dell'ultima gara di campionato in programma per domenica prossima contro l'Inter.

Andate a Miano a sfidare l'Inter alla prossima: che gara ti aspetti?

"Sarà un ambiente caldissimo a San Siro, loro si giocano lo Scudetto ma noi faremo la nostra partita perché vogliamo onorare il campionato fino alla fine".