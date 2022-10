Eroe allo Zini di Cremona, con un rigore parato sullo 0-0 che ha permesso alla Samp di rimanere in vita per poi battere la Cremonese, Emil Audero ha raccontato a DAZN il valore della prima vittoria in campionato dei blucerchiati: "Stankovic ha toccato i giusti tasti all’intervallo, avremmo dovuto partire così già nel primo tempo: ci ha toccato sull’orgoglio - le parole del portiere - Questa vittoria vale tantissimo, vincere aiuta a vincere. Non sarà sempre così, ma questo deve essere lo spirito. Bisogna saper soffrire ma anche offendere, nel secondo tempo siamo riusciti a farlo".