Gerhard Struber è soddisfatto a metà per quanto mostrato alla Red Bull Arena dal Salisburgo, beffato allo scadere dall'Inter dopo un'amichevole pazza: "Penso che sia stata una grande partita per i nostri tifosi - il commento a caldo del tecnico degli austriaci a margine del 4-3 finale -. L'atmosfera era davvero fantastica, qualcosa di davvero speciale. Abbiamo fatto molto bene soprattutto nel primo tempo, abbiamo fatto transizioni veloci sfruttando un po' il caos. Ci sono state molte cose buone che corrispondono al nostro stile, anche se dobbiamo essere critici per il modo in cui abbiamo concesso i gol".