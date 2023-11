Dopo la rotonda vittoria ottenuta in casa del WSG Tirol, Gerhard Struber, allenatore del Salisburgo, presentatosi davanti ai microfoni di Sky Sport Austria ha commentato la prestazione senza toni troppo entusiastici: "Non è stata una gioia per gli occhi, ma ci sono partite che bisogna prendere così come sono. I tre punti contano. È stata una lotta difficile come ci si aspettava contro un avversario che si comportava un po' come un pugile all'angolo".

Adesso, la mente di Struber è rivolta al match di Champions League molto importante di mercoledì contro l'Inter: "Qualche giorno fa abbiamo fatto bene a Milano, ma alla fine non siamo stati ricompensati con i punti. Vogliamo cambiare la situazione mercoledì e portare a casa qualcosa. Questo è l'obiettivo chiaro. Naturalmente l'attesa supera il fatto che avremo una partita davvero importante in casa davanti a molti spettatori".