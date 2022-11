L'Inter incassa i complimenti sinceri di Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, a margine della partita andata in scena ieri sera all'Alllianz Arena: "È una buona squadra, ha tanti giocatori di esperienza, furbi, che giocano un buon calcio - le parole di Brazzo a TMW -. E poi un ottimo allenatore. Penso che possano fare bene, come dicevo prima ogni turno sarà difficile per tutti, però l'Inter è una buona squadra. Al sorteggio abbiamo detto sin da subito che non sarebbe stata facile né per noi né per il Barcellona, l'Inter come detto è una squadra molto buona. Per me non era vero che fossimo favoriti noi e il Barça, ho sempre avuto questa sensazione: conosco l'Inter, i giocatori che hanno, la società che è e il pronostico non era così scontato".