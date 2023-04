Cambio di modulo nell'intervallo per quale motivo? "Nel primo tempo non avevamo i soliti equilibri e abbiamo concesso l'iniziativa all'avversario. Abbiamo difficoltà sulle palle dietro ai nostri esterni, infatti è arrivato un gol. Quindi abbiamo pensato al modo in cui alzare il baricentro, per questo abbiamo modificato la struttura tattica. E penso che l'interpretazione è stata straordinaria nel secondo tempo, poi tutto può succedere anche contro l'Inter".

Forse con le vostre idee avreste potuto portare a casa anche di più...

"L'Inter ha un portiere che gioca molto bene il pallone, ma tutti i nerazzurri si muovono tanto sia in ampiezza che in profondità, quindi fai fatica. Per questo abbiamo modificato la struttura, in modo da chiudere l'interno e lasciare più spazio all'esterno. Ad ogni modo, non siamo stati in grado di pressare alti: ci siamo abbassati e abbiamo sofferto, siamo andati in difficoltà, concedendo molto nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo provato a crederci di più, siamo cresciuti contro una squadra forte. Sono molto orgoglioso".

Ti sei adattato alla rosa che hai trovato?

"Abbiamo bisogno di fare risultato e capire chi abbiamo in rosa. Serve far arrivare convinzione, risultati, giusta condizione. Stiamo meritando i risultati che stanno arrivando".

Ochoa a che livello è?

"Da quello che vedo, è un portiere che è sempre nello spazio giusto. Poi ha riflessi sul breve molto forte, oltre all'energia e all'esperienza. Un ragazzo che merita tutto il bene del mondo".