In casa Salernitana ha parlato a DAZN il tecnico Paulo Sousa: "Mi sento ancora più capitano della nave rispetto a quando sono arrivato. E' una nave che ha bisogno di motivazioni e consapevolezza. La squadra lavora molto bene e cerca di migliorarsi continuamente. Sappiamo l'importanza di Dia, Antonio e Coulibaly. Contro un'Inter che lotta per vincere tutte le competizioni abbiamo fatto molto bene, a livello strategico e di gioco. Abbiamo creato, ma l'efficacia non è la stessa. Quest'anno siamo l'ultima per livello d'efficacia, stiamo crescendo con il possesso palla. I gol presi sono tutti evitabili; cerchiamo di lavorarci anche con il modo di cambiare gli esercizi con il cambio di concentrazione".

L'analisi è proseguita: "La squadra ha molta voglia di fare gol e risultato, stiamo lavorando tantissimo sugli inserimenti dei giocatori nuovi, che hanno più difficoltà a capire il nostro gioco. In area dobbiamo essere attaccati agli avversari, senza marcare a zona".

Io a rischio? "Siamo sempre a rischio, sono molto sereno. Questa squadra crescerà ancora di più e otterrà i risultati che merita".