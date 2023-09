"Oggi è una partita diversa dalle altre, abbiamo bisogno di avere una squadra concentrata, intensa mentalmente e che riesce a restare in gara fino alla fine". Lo dice Paulo Sousa, raggiunto da Sky Sport prima del fischio d'inizio di Salernitana-Inter: "Servirà fortuna sugli episodi, l'Inter ci metterà in difficoltà perché riesce a gestire la pressione - aggiunge- . Serve l'efficacia, perché in tutte le altre partite, eccetto l'ultima, abbiamo creato più dei nostri avversari.

Spero che questa arrivi oggi. Per quanto riguarda gli inserimenti dei nuovi stiamo lavorando, siamo consapevoli di questa importanza per la squadra".