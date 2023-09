Corsa contro il tempo per la Curva Siberiano della Salernitana, che ha in mente di mostrare una certa coreografia domani sera nel match dell'Arechi contro l'Inter, ma non ha ancora prodotto la documentazione richiesta e di conseguenza ricevuto le autorizzazioni necessarie con i tempi che stringono, evidenzia Il Mattino.

Nel dettaglio, le perplessità sarebbero dei vigili del fuoco che attendono una documentazione che possa ridurre al minimo il rischio incendi (per effettuare la scenografia servirà, ovviamente, molta carta). Si attendono sviluppi entro questa sera.

Questa scenografia impattante era prevista durante Salernitana-Udinese dello scorso campionato, ma fu tutto rinviato in segno di rispetto per le vittime dell'alluvione in Emilia Romagna. Per questo l'idea nata in quei giorni era di mostrarla al primo big match dell'attuale stagione. Sempre che la burocrazia non si metta di mezzo.