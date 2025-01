Lukas Sadilek, centrocampista dello Sparta Praga, ha espresso ai microfoni di Nova Sport la sua delusione per la sconfitta subìta contro l'Inter: "Con tutto il lavoro che abbiamo fatto in campo, soprattutto in pressing e in difesa, meritavamo un gol e un pareggio. Abbiamo affrontato avversari di straordinaria qualità che lotteranno per la vittoria della Champions League. Stasera hanno mostrato la loro bravura con la palla, è stato difficile sottrargli il possesso".

Sadilek pensa poi all'ultimo, ormai inutile per i cechi, match col Bayer Leverkusen: "Quale sarà il nostro obiettivo? Cercheremo di fare qualche punto. È la Champions League: giochiamo per lo Sparta e per il nostro orgoglio. Ma penso che sarà difficile come lo è stato stasera".