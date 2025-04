Match winner ed MVP di Inter-Roma, Matias Soulé si è espresso così ai canali ufficiali del club giallorosso dopo la vittoria ottenuta dalla squadra capitolina sul campo dei campioni d'Italia: "Ci servivano i tre punti per puntare al nostro obiettivo, dobbiamo giocare così anche le prossime quattro partite, dando il 100% - le parole dell'argentino autore dell'unico gol del match -. Ranieri mi ha chiesto anche di difendere, di aiutare i compagni: sono disposto a dare tutto per la squadra. Per me è una giornata bellissima, sono molto contento di avere aiutato i miei compagni a portare a casa questa vittoria".