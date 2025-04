Matias Soulé ha parlato a DAZN nel post-partita di San Siro: "Non è stato facile all'inizio, per fortuna tutti mi hanno dato fiducia e spero di continuare su questa strada, che è quella giusta. Dybala? E' un esempio, un mio idolo che ho sin da quando ero piccolo. Provo ad ascoltare tutti, dando il meglio di me. Raccolgo i consigli dei più esperti".