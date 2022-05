Alberto De Rossi, con la medaglia d'argento al collo, è il primo a presentarsi nella sala conferenze del Mapei Stadium per parlare della sconfitta subita dalla sua Roma Primavera nella finalissima contro l'Inter. Ecco le sue dichiarazioni:

Commiato un po' amaro per lei, in questi 29 anni quale è la cosa di cui è più orgoglioso?

"Parliamo dell'amarezza di questa partita, le altre cose non sono importanti. L'addio l'ho comunicato, ci mancherebbe, la mia società ha un altro progetto, non succede nulla. Io incontrerò il club, rimarrò alla Roma con un altro progetto. Questa è la cosa meno importante... Ciò che mi porta fuori è l'amarezza che ho visto nei volti di ragazzi dopo una stagione partita bene, straordinaria nel suo complesso. Lo so che deve vincere uno, mi dispiace tantissimo. Eravamo convinti di fare bene, forse eravamo troppo convinti".

L'uscita di Volpato è stata determinante?

"Non c'è stato nessun calo, abbiamo fatto entrare altri 5 giocatori. Volpato ha fatto il suo come gli altri, la sua uscita non credo abbia determinato la sconfitta. Sono stati bravi i giocatori dell'Inter a ribaltare il nostro vantaggio".