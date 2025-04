Evan Ndicka si presenta in sala conferenze a San Siro per commentare la vittoria dei giallorossi nel match contro l’Inter. Queste le sue parole che FcInterNews.it vi riporta tramite il proprio inviato:

Che voto dai alla gara di oggi?

"Nove, perché non era facile venire a San Siro e giocare una partita così".

Un'occhiata alla classifica la date?

"La guardiamo sempre, è normale. Vogliamo andare in Europa e in Champions, ora abbiamo cinque finali".

Ci racconti il duello finale con Dumfries?

"In area di rigore si marca a uomo, se lasci qualche metro prendi gol. Lui era lì, era un duello 50-50%".

Diciotto risultati utili consecutivi, qual è il segreto?

"Umiltà e voglia di combattere. Questo fa parte del calcio".

Come vedi la squadra? State lavorando più sulla parte atletica?

"Non tanto, col Verona è stata una partita differente rispetto a oggi. Mi piace giocare ogni tre giorni perché non amo troppo aspettare, per me è meglio giocare ogni tre giorni. Poi va bene avere una settimana di pausa, però non mi piace avere una settimana lunga; meglio correre sul campo in Europa".

Sembravate anche più liberi di testa.

"Sì, perché volevamo fare risultato. Era molto importante questa partita come per l'Inter, il risultato era difficile ma lo abbiamo fatto".

L'abbraccio con Bisseck a fine partita.

"Lui mi ha preso e mi ha fatto girare, dovevo fare qualcosa. Per me è un normale duello in area, non si fischia sempre per me".