Ndicka, difensore della Roma, ha parlato a DAZN nel post-partita di San Siro: "Non è bello fare la difesa bassa, ma quando dobbiamo farlo lo facciamo. Siamo molto contenti per la vittoria, tre punti molto importanti per noi. I due episodi in area di rigore? Per me non era rigore su Bisseck, lui è difensore e fa la stessa cosa. Siamo a due metri dalla porta, devo stare con lui, è una marcatura a uomo. Per me non è fallo. Il mister mi ha detto di scambiarmi con Angelino per marcare Dumfries".