Ivan Juric, allenatore della Roma, è uno dei protagonisti del big match dell'Olimpico chiamato in sala stampa per analizzare il ko di misura contro l'Inter. Ecco le parole del tecnico giallorosso raccolte da FcInterNews.it.

La serata dei rimpianti? Il gol arriva da un doppio errore individuale.

"Sì. Abbiamo fatto male i primi 15 minuti. La squadra era timorosa. Poi abbiamo preso in mano la partita. Siamo rimasti dentro fino alla fine. Abbiamo fatto errori che abbiamo pagato caro. Togliendo i primi 15 minuti e l’errore sono molto contento per la prestazione".

Dybala lo vuole più efficace negli ultimi 30 metri?

"Dobbiamo aggiustare le cose in fase difensiva. Ci sono giocatori che fanno un po’ fatica a interpretare certi concetti. Possiamo anche vedere che Dybala ha dimostrato quanto vuole dare. Non si vedeva nessuna differenza tra Inter e Roma. Vorrei trovare il modo per avvicinarlo un po’ alla porta".

Qual è il modo per arrivare ai risultati?

"Io vedo le tante cose che sono migliorate. Non è sufficiente ancora. Oggi abbiamo commesso un errore pazzesco. Ci lavoreremo. La sensazione globale è positiva. Io sono fiducioso, il conto torna".

Dopo 15' ha fatto scalare Cristante su Pavard per liberare Zalewski? Motivo della sostituzione di Kone?

"Sì ho fatto uno scambio della scalata. Cristante usciva su Pavard e lì abbiamo cominciato a dominare la partita. Koné è un ragazzo giovane, magari a volte ha alti e bassi. Oggi volevo vedere Pisilli che è un ottimo giovane. Ma non è una bocciatura".

In attesa del mercato di gennaio come si trova la qualità se non c’é?

"La qualitá c’è. Credo che questi ragazzi si possono sbloccare. Hanno qualità e la stanno dimostrando a tratti".

Stasera è soddisfatto dell’arbitro Massa?

"Dopo Monza mi viene difficile criticare. Oggi qualche fallo non mi aspettavo che fischiasse ma credo abbia condotto una buona gara".



Riccardo Despali