Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, ha parlato a DAZN prima della sfida contro l'Inter: "Queste sette partite prima della sosta per la nazionale saranno importanti per dare continuità. Dove possiamo arrivare? E' vero che abbiamo speso tanto in termini di calciatori, ma abbiamo abbassato il monte ingaggi, siamo più giovani e più forti. Serve tempo per il progetto, l'Inter ha stabilità a livello di club, calciatori e tutto il resto".

Quanto è importante recuperare la sintonia con club?

"Giocare in un ambiente caldo e speciale è importantissimo per noi, è un motivo di orgoglio recuperare l'affetto della piazza. Dobbiamo lavorare duro e sforzarci in campo, difendendo i nostri valori. Daremo il nostro meglio"