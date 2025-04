Florent Ghisolfi, ds della Roma, ha parlato a DAZN nel pre-partita: "Abbiamo la responsabilità di costruire un club più di una squadra. Io credo in quest'aspetto, nell'organizzazione. Siamo tristi per la chiusura del settore ospiti: i tifosi sono importanti, il calcio senza tifosi non è calcio. Per me è un peccato avere questi posti liberi, non penso sia la strada giusta per risolvere qualche problema che abbiamo. Tutti i tifosi, così, pagano per una minoranza. Ma sono sempre con noi e saranno anche oggi con noi. Ranieri? Persona giusta, oggi pensiamo al presente. Dobbiamo continuare, è una forza che ci sta motivando. Deve essere una grande fortuna per tutti avere Ranieri come allenatore, faremo il massimo per terminare al meglio la stagione".