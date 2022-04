Grazie a un gol di Stephan El Shaarawy, la Roma è riuscita a strappare un punto sul campo del Napoli, restando in corsa per il quarto posto. I giallorossi nel prossimo turno proveranno a rendere difficile la vita all'Inter: "Cosa ci siamo detti a fine partita? Che se giochiamo con questo spirito possiamo andare lontano - le parole dell'attaccante egiziano a DAZN -. La strada è giusta, partita tosta. Meritavamo più. Il gol è importante per tutti, ti da la fiducia che ti manca. Sono contento ma meritavamo di più. Questo pareggio ci da fiducia. Se crediamo al quarto posto? Ovviamente, finchè la matematica non ci condanna. Ci proveremo fino all’ultimo”.