Dopo la vittoria sull'Inter, Paulo Dybala, autore del gol del momentaneo 1-1, ha affidato a un post su Instagram le sue sensazioni sulla partita: "Molto felice per la vittoria in un campo difficile come San Siro. Magnifica prestazione, continuiamo così", il messaggio dell'argentino accompagnato dalla foto di un'esultanza, evidentemente di repertorio, scattata nello spogliatoio dell'Olimpico.