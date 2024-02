Primo big match da allenatore della Roma per Daniele De Rossi, che ha inquadrato così la sfida imminente con l'Inter a DAZN: "E' emozionante, come erano stati emozionanti l'esordio e la seconda partita - le sue parole -. E' tutta un'esplosione di sentimenti forti, fortunatamente sono concentrato sul lavoro che devo fare e di tempo libero per pensare all’atmosfera non ce n'è. Sono sereno. Huijsen titolare? Llorente poteva giocare, era uscito prima col Cagliari e l'abbiamo centellinato. La prossima partita di Europa League avrò fuori Huijsen, ho scelto lui stasera così non rischiamo di andare a Rotterdam con un centrale solo. Ho fiducia in lui".

Come ha visto Lukaku?

"Ho visto un Lukaku molto tranquillo, sarà una partita di calcio contro una squadra molto forte. L'Inter ha grandi doti, qualche difetto come ogni squadra al mondo. Il calcio mi ha insegnato che si vince si si perde, tutto può succedere, quindi il risultato è aperto. Speriamo che a fine partita l'Inter sappia che siamo una grande squadra".