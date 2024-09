La notizia dell'esonero di Daniele De Rossi apre ora la strada ai nuovi nomi associabili alla panchina della Roma e ad altri potenziali tecnici della Serie A a rischio. Tra i maggiori indiziati per l'esonero c'è Paulo Fonseca: l'avvio di stagione del portoghese in veste di allenatore del Milan è stato deludente. A peggiorare la situazione il k.o. di San Siro subito ieri sera contro il Liverpool nella prima giornata di Champions League.

Nel confronto quote esoneri Serie A offerto da Superscommesse.it si riscontra un'ulteriore conferma di quanto la panchina del portoghese scricchioli: infatti, secondo le quote risalenti al pomeriggio di ieri e attualmente sospese da tutti gli operatori dopo la sconfitta dei rossoneri contro i Reds, l'allenatore del Milan è il più vicino all'addio, secondo solo a Eusebio Di Francesco, attualmente ultimo in classifica alla guida del Venezia.

Più che probabile dunque che la speranza di rimanere allenatore rossonero per Fonseca passi dall'esito del derby di domenica prossima.