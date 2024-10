"È stata una partita complicata e la cosa positiva credo sia stato lo spirito da parte di tutti. Anche da parte di chi è entrato che ha dato qualcosa in più. Ci credevamo, poi è stata una partita complicata, in inferiorità numerica ancora di più. Però bisogna pensare positivo prendere di buono cosa abbiamo fatto e guardare avanti" ha detto Samuele Ricci a DAZN a fine partita, dove il centrocampista di Vanoli analizza la prestazione imbastita contro l'Inter.

Che momento è per te?

"Sicuramente un momento positivo, ma credo bisogna lavorare ancora di più e migliorare quelle cose in cui non sono ancora bravo. Poi ci sono sempre chiacchiere esterne, ma io devo continuare a lavorare, adesso ci aspetta la Nazionale e darò il massimo".

Vi prendete più rischi rispetto a prima?

"Sì, è vero. Abbiamo sono delle ambizioni che possiamo raggiungere come no. L'anno scorso siamo arrivati vicino all’Europa, quest’anno vogliamo arrivarci. Poi pensiamo di partita in partita, questo è un momento in cui non arrivano i risultati ma oggi era importante dare il segnale di essere un gruppo coeso e l'abbiamo fatto. Poi la partita era difficile, ma abbiamo dato il segnale che dovevamo dare".

Sono già cento in Serie A, lo sai?

"Eh, voi mi esaltate ma sono già vecchio".