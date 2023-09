Roberto Olabe, direttore sportivo della Real Sociedad, parla a La Repubblica della filosofia del club basco. "L’identità di un club appartiene alla sua storia, a un popolo, ai suoi comportamenti. La Real Sociedad non ha proprietari, l’azionista di maggioranza non arriva al 5%. La nostra storia è di partecipazione, lavoro collettivo - dice Olabe - Giocare bene è giocare come ti senti. Noi, per la nostra storia, abbiamo bisogno di comunicare. Sul campo, il passaggio è il canale di comunicazione attraverso il quale diciamo quello che sentiamo. Più passaggi facciamo e più saremo partecipi, tutti insieme, del successo. Il gioco è fondamentale perché la gente si identifichi con noi, e viceversa, e così ci si possa appassionare tutti insieme allo stadio".

Come per l'altra squadra dei Paesi Baschi, l'Atletich Bilbao, gran parte del lavoro si fa nel settore giovanile. "Dagli anni 50 ci alimentiamo quasi solo dalle nostre giovanili e il Sanse, la seconda squadra, è il serbatoio della prima". Dopodiché ci sono anche gli acquisti, non tantissimi e che per questo non vanno sbagliati. "Se vuoi stabilità non puoi scommettere sulla speculazione - dice ancora il ds - Non compriamo i giocatori per venderli, ma per portarli su un terreno che faccia fiorire il loro talento".