Non è stato esattamente da ricordare la 200esima partita di Mikel Merino con la maglia della Real Sociedad. Dopo la sconfitta contro il Real Madrid, il centrocampista basco ha analizzato in mixed zone quanto avvenuto ieri al Bernabeu: "Con il caldo è difficile trovare la chiave giusta e parlare troppo non è la cosa giusta da fare. Il Real Madrid ha alzato molto la propria autostima con il gol nel primo minuto del secondo tempo. Siamo stati bravi, ma loro sono molto bravi, alcuni frutti fisicamente e tecnicamente e nei singoli momenti ci hanno ucciso. Se fossimo usciti con un po’ più di concentrazione nel secondo tempo e non avessimo subito gol, la partita avrebbe avuto una dinamica diversa. Avere 90 minuti di concentrazione ai massimi livelli costa tantissimo e segna la partita; se perdi la concentrazione anche solo per due minuti in queste partite, te lo faranno pagare".

Non c'è però troppo tempo per rimuginare perché mercoledì arriva l'Inter in Champions League: "Stanno arrivando grandi partite. Non c'è riposo. Oggi abbiamo avuto la prima pietra di paragone per sapere qual è il livello e quanto dobbiamo essere preparati. Non basta fare un buon primo tempo, bisogna avere una mentalità vincente per tutta la partita".