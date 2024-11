"Non riesco a immaginare un allenatore migliore per noi in questo momento. La squadra ha un dovere adesso. Abbiamo molti giocatori giovani, ma anche loro devono fare il passo successivo e diventare più maturi emotivamente". Così Will Orban, intervistato da DAZN dopo la partita l'RB Lipsia e l'Inter, difende il proprio allenatore e al tempo stesso manda messaggi inequivocabili ai propri compagni.

Dopo cinque sconfitte in cinque partite della massima serie, l'RB rischia l'eliminazione dalla coppa. "Questa è la prima crisi che abbiamo con l'allenatore. Dobbiamo dargli tanta fiducia. Adesso noi ragazzi siamo messi alla prova. Non è facile, ma dobbiamo uscirne più forti", ha aggiunto il difensore ungherese.